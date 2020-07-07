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В Полтавській області підірвали та пограбували автомобіль "Укрпошти"

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В результаті події постраждали двоє людей, відкрито справу

У с. Тишки (Полтавська область) підірвали автомобіль, який належить "Укрпошті", в результаті чого постраждали двоє людей. Невідомі заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн гривень та табельним пістолетом охоронця.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За даним фактом вирішується питання щодо відкриття справи за ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці розшукують причетних до нападу на автомобіль "Укрпошти".

Фото: наслідки підрива автомобіля (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, на околиці Мукачева обстріляли відпочинковий комплекс "Аква сіті", у будівлю поцілили з ручної протитанкової гранати.

Раніше у Полтавській області у селі Соколова Балка Новосанжарського району стався вибух на території виробничої бази ТОВ СП "Полтавська газонафтова компанія".

Крім того, у Чернігівській області сталася пожежа резервуара на нафтобазі поблизу смт Лосинівка Ніжинського району.

Автор: Анастасия Рокитна

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