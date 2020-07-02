ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Полтавской области произошел взрыв на нефтебазе, есть погибший

Новости » Происшествия     02.07.2020 - 14:58
В Полтавской области произошел взрыв на нефтебазе, есть погибший
Фото: скорая помощь (РБК-Украина)

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия

В Полтавской области в селе Соколова Балка Новосанжарского района произошел взрыв на территории производственной базы ООО СП "Полтавская газонефтяная компания". В результате происшествия погиб работник предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 46-летний работник предприятия получил травмы несовместимые с жизнью во время плановой перезарядки порошкового 9-литрового огнетушителя. На место происшествия прибыла скорая помощь, однако спасти мужчину не удалось.

Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в поселке Эсхар (Харьковская область) в результате взрыва произошел пожар.

Кроме того, в Черниговской области произошел пожар резервуара на нефтебазе вблизи пгт Лосиновка Нежинского района.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Полтавская областьВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь