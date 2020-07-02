В Полтавской области произошел взрыв на нефтебазе, есть погибший

Фото: скорая помощь (РБК-Украина)

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия

В Полтавской области в селе Соколова Балка Новосанжарского района произошел взрыв на территории производственной базы ООО СП "Полтавская газонефтяная компания". В результате происшествия погиб работник предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 46-летний работник предприятия получил травмы несовместимые с жизнью во время плановой перезарядки порошкового 9-литрового огнетушителя. На место происшествия прибыла скорая помощь, однако спасти мужчину не удалось.

Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в поселке Эсхар (Харьковская область) в результате взрыва произошел пожар.

Кроме того, в Черниговской области произошел пожар резервуара на нефтебазе вблизи пгт Лосиновка Нежинского района.

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Автор: Андрей Козловский