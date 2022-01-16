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В Полтавской области перевернулась газовая автоцистерна

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Полтавская область, Воскресенье 16 января 2022 13:37
В Полтавской области перевернулась газовая автоцистерна Фото: знак аварийной остановки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В Полтавской области автоцистерна с газом опрокинулась на обочину дороги. Утечки газа не наблюдается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"16 января в 12:15 вблизи с. Гиревые Исковцы Миргородского района на автодороге Р 60 "Кролевец - Пирятин", водитель газовоза (емкостью 18 м. куб.) не справился с управлением и допустил опрокидывание автоцистерны на обочину", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточняют, что утечки газа не наблюдается.

Жертв и пострадавших нет.

Движение по автодороге не ограничивалось.

Для перекачки газа к месту происшествия направляется газовоз. От ГСЧС для дежурства привлечены пять человек и одна единица техники.

Напомним, микроавтобус с пассажирами перевернулся 14 января утром в Кировском районе оккупированного Крыма. Водителя и пассажиров доставили в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений.

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