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В оккупированном Крыму перевернулся автобус с людьми: 9 человек госпитализировали

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Крым, Пятница 14 января 2022 10:47
В оккупированном Крыму перевернулся автобус с людьми: 9 человек госпитализировали Фото: авария (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Микроавтобус с пассажирами перевернулся сегодня утром в Кировском районе оккупированного Крыма. Водителя и пассажиров доставили в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крыминформ".

"Установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, осуществляющий пассажирские перевозки по маршруту Феодосия - поселок Кировский, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В автобусе находились водитель и восемь пассажиров. Водитель и пассажиры доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений. Количество пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

В МВД оккупированного Крыма уточнили, что авария произошла сегодня в 9:00 вблизи села Журавки. Полицейские проводят проверку, в ходе которой оценят действия водителя и компании-перевозчика. Также проверку начала прокуратура полуострова.

В оккупированном Крыму перевернулся автобус с людьми: 9 человек госпитализировалиФото: авария в оккупированном Крыму (c-inform.info)

В оккупированном Крыму перевернулся автобус с людьми: 9 человек госпитализировалиФото: авария в оккупированном Крыму (c-inform.info)

В оккупированном Крыму перевернулся автобус с людьми: 9 человек госпитализировалиФото: авария в оккупированном Крыму (c-inform.info)

Напомним, сегодня, 14 января, серьезная авария с участием 13 автомобилей произошла под Севастополем в оккупированным Крыму. В результате дорожного инцидента пострадали три человека.

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