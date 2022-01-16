ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Полтавській області перекинулася газова автоцистерна

Новость на русском →
Полтавська область, Неділя 16 січня 2022 13:37
У Полтавській області перекинулася газова автоцистерна Фото: знак аварійної зупинки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У Полтавській області автоцистерна з газом перекинулася на узбіччя дороги. Витоку газу не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"16 січня о 12: 15 поблизу с.Гирьові Ісківці Миргородського району на автодорозі Р 60 "Кролевець - Пирятин", водій газовозу (ємністю 18 м. куб.) не впорався з керуванням і допустив перекидання автоцистерни на узбіччя", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві уточнюють, що витоку газу не спостерігається.

Жертв і постраждалих немає.

Рух автошляхом не обмежувався.

Для перекачування газу до місця події направляється газовоз. Від ДСНС для чергування залучено п'ять осіб та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, мікроавтобус з пасажирами перекинувся 14 січня вранці в Кіровському районі окупованого Криму. Водія та пасажирів доставили до лікувального закладу для встановлення наявності тілесних ушкоджень.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП
NEWS
За порушення - штраф. В Україні встановлено місця, де не можна курити (повний список)
За порушення - штраф. В Україні встановлено місця, де не можна курити (повний список)
DAILY
Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України