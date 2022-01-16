У Полтавській області перекинулася газова автоцистерна

У Полтавській області автоцистерна з газом перекинулася на узбіччя дороги. Витоку газу не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"16 січня о 12: 15 поблизу с.Гирьові Ісківці Миргородського району на автодорозі Р 60 "Кролевець - Пирятин", водій газовозу (ємністю 18 м. куб.) не впорався з керуванням і допустив перекидання автоцистерни на узбіччя", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві уточнюють, що витоку газу не спостерігається.

Жертв і постраждалих немає.

Рух автошляхом не обмежувався.

Для перекачування газу до місця події направляється газовоз. Від ДСНС для чергування залучено п'ять осіб та одна одиниця техніки.