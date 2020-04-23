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В Полтавской области от коронавируса выздоровели еще 2 пациента

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 22:30
В Полтавской области от коронавируса выздоровели еще 2 пациента
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выздоровление зафиксировали в Кременчуге

В Полтавской области сегодня зафиксировали 2 случая выздоровления от коронавируса. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий на странице в Facebook.

По данным Малецького, сегодня из инфекционного отделения Кременчугской больницы были выписаны двое пациентов. Повторные лабораторные тесты подтвердили выздоровление от COVID-19. Всего в городе зафиксировано 9 случаев выздоровления.

"В связи с проведением регламентных работ в Полтавском областном лабораторном центре ПЦР-исследования не проводились. Количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни в Кременчуге остается такой же, как и вчера, 58", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области произошла вспышка заболеваемости коронавирусом. За сутки в области было подтверждено 45 случаев заражения, а общее количество выросло до 161. Сейчас в области болеют 146 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Житомирской области за последние сутки лабораторно подтвердили 5 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на вечер 23 апреля в области зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордный рост количества случаев коронавируса. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 7170. При этом 504 пациента выздоровели и 187 - умерли.

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Новости Украины КременчугПолтавская областьКоронавирус
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