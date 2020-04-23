В Житомирской области выявлено пять новых случаев COVID-19

Иллюстративное фото (flickr)

Всего в области зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом

В Житомирской области за последние сутки лабораторно подтвердили пять новых случаев коронавируса. Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, всего в области зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом

"Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 91 человек, в Коростене - 65, и в Бердичеве - 63", - говорится в сообщении.

При этом глава ОГА отметил, что при повторной обработке информации установлено, что один случай в Житомире был зарегистрирован в Попельнянском районе.

"Поэтому с этим учетом, в Житомире зафиксировано 91 случай", - отметил он.

Так, пять новых случаев установлены в Новоград-Волынском, Житомире, Малине, Швайковке и Коростене.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали рекордный рост количества заболеваний коронавирусом - 578 новых случаев. Всего в стране 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 504 пациента выздоровели, 187 - умерли.

Также РБК-Украина писало, что в Николаевской области полностью изолировали село Семеновка в связи со вспышкой коронавируса.