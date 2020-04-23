У Полтавській області від коронавірусу одужали ще 2 пацієнти

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Одужання зафіксували в Кременчуці

У Полтавській області сьогодні зафіксували 2 випадки одужання від коронавірусу. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на сторінці у Facebook.

За даними Малецького, сьогодні з інфекційного відділення Кременчуцької лікарні було виписано двох пацієнтів. Повторні лабораторні тести підтвердили одужання від COVID-19. Загалом у місті зафіксовано 9 випадків одужання.

"У зв‘язку з проведенням регламентних робіт в Полтавському обласному лабораторному центрі ПЛР-дослідження сьогодні не проводилися. Кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби в Кременчуці залишається такою ж, як і минулої доби, 58", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Полтавській області стався спалах захворюваності на коронавірус. За добу в області було підтверджено 45 випадків зараження, а загальна кількість зросла до 161. Наразі в області хворіють 146 людей.

Також РБК-Україна писало, що у Житомирській області за останню добу лабораторно підтвердили 5 нових випадків зараження коронавірусом. Всього станом на вечір 23 квітня в області зафіксовано 309 випадків зараження коронавірусом.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували рекордне зростання кількості випадків коронавірусу. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 зросла до 7170. При цьому 504 пацієнти одужали та 187 - померли.