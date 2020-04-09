В Полтавской области человек впервые выздоровел от коронавируса

В Полтавской области от коронавируса выздоровела 28-летняя девушка. Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов на своем Telegram-канале.

Синегубов отметил, что повторное ПЦР-тестирование подтвердило, что у нее нет вируса, уже сегодня она сможет вернуться домой.

"Добрая весть пришла из Горишних Плавней. Там от коронавируса выздоровела 28-летняя девушка. Диагноз ей поставили 27 марта, заболевание протекало в легкой форме", - написал он.

Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус. Всем, кто пересекался с нардепом Сергеем Шаховым, который был заражен COVID-19, делали тестирование, в том числе президенту и премьер-министру.

Отметим, в Офисе украинского президента проговаривают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Условием является большая вероятность того, что без чрезвычайного положения не смогут остановить COVID-19.

РБК-Украина, ссылаясь на Минздрав, писала, что по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.