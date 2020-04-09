У Зеленского назвали условие введения чрезвычайного положения в Украине

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Условием является большая вероятность того, что без чрезвычайного положения не смогут остановить COVID-19

В Офисе украинского президента проговаривают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".

Тимошенко отметил, что условием является большая вероятность того, что без чрезвычайного положения не смогут остановить COVID-19.

"Это условия, когда мы будем понимать, что есть большая вероятность того, что без чрезвычайного положения мы не сможем остановить распространение коронавируса. Там же много разных факторов", - заявил он.

В ОПУ добавили, чрезвычайное положение - это меры, которые могут помогать контролировать ситуацию, контролировать то, чтобы люди находились дома.

Отметим, по вопросу о возможном введении чрезвычайного положения в Украине из-за эпидемии коронавируса мнения украинцев разделились практически поровну: 49% - поддержали бы такую инициативу, 43% - нет, а 8 не смогли ответить. Данные были опубликованы 1 марта.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на данный момент в Украине нет необходимости вводить чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. Он добавил, что введение чрезвычайного положения возможно лишь в крайнем случае, так как он ограничивает конституционные права граждан.