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Зеленскому делали тест на коронавирус

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 08:19
Зеленскому делали тест на коронавирус
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Проверяли на коронавирус также Дениса Шмыгаля

Президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что всем, кто пересекался с нардепом Сергеем Шаховым, который был заражен COVID-19, делали тестирование, в том числе президенту и премьер-министру.

"И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я объясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, которые контактировали с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов", - отметил он.

Тимошенко добавил, что тестирование делали сразу понять, что делать, в случае подтверждения, были бы другие меры безопасности относительно карантина в ОПУ.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качур заявил, что у восьми народных депутатов подтвержден диагноз коронавирус.

Вместе с тем, от COVID-19 вылечился народный депутат от "СН" Руслан Горбенко. Его должны выписать из больницы.

Также сообщалось о выздоровлении первого нардепа, который заразился коронавирусом, Сергея Шахове. Он был госпитализирован 21 марта.

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