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Полтавский облсовет провалил обращение к Зеленскому из-за протестов в Новых Санжарах

Новости » Политика     21.02.2020 - 15:42
Полтавский облсовет провалил обращение к Зеленскому из-за протестов в Новых Санжарах
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Глава облсовета предложил внести в обращение к президенту и Кабмину выделение 300 млн грн на достройку тубдиспансера с карантинными зонами

Полтавский облсовет на внеочередной сессии, связанной с протестами в Новых Санжарах, не смог принять обращение к президенту Владимиру Зеленскому о выделении средств на достройку в тубдиспансере карантинных боксов. Об этом сообщает местное издание 0532.ua.

Глава облсовета Александр Беленький предлагал внести в обращение к Зеленскому и Кабмину строку о выделении 300 млн грн на достройку тубдиспансера с карантинными зонами. Однако окончательно решение принято не было, сообщает издание "Кременчугская газета".

Некоторые депутаты хотели чтобы в решении было сказано о неудовлетворительной работе Кабмина в вопросе эвакуации украинцев из Китая и просьбы к президенту принять соответствующие кадровые решения.

Полтавский облсовет провалил обращение к Зеленскому из-за протестов в Новых Санжарах

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после вчерашних протестов в Новых Санжарах заявил, что Украина похожа на Европу эпохи Средневековья.

Отметим, вчера в результате столкновений в Новых Санжарах правоохранители задержали 24 человека. По результатам экстренного заседания в Новых Санжарах вечером 20 февраля премьер-министр Гончарук заявил, что люди, которые действовали противоправно, били стекла, должны быть привлечены к ответственности.

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