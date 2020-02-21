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Полтавська облрада провалила звернення до Зеленського через протести в Нових Санжарах

Новини » Політика     21.02.2020 - 15:42
Полтавська облрада провалила звернення до Зеленського через протести в Нових Санжарах
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Голова облради пропонував внести у звернення до президента та Кабміну виділення 300 млн грн на добудову тубдиспансера з карантинними зонами

Полтавська облрада на позачерговій сесії, пов’язаній з протестами у Нових Санжарах, не змогла прийняти звернення до президента Володимира Зеленського про виділення коштів на добудову у тубдиспансері карантинних боксів. Про це повідомляє місцеве видання 0532.ua.

Голова облради Олександр Біленький пропонував внести у звернення до Зеленського та Кабміну рядок про виділення 300 млн грн на добудову тубдиспансера з карантинними зонами. Проте остаточно рішення прийнято не було, повідомляє видання "Кременчуцька газета".

Деякі депутати хотіли щоб в рішенні було сказано про незадовільну роботу Кабміну в питанні евакуації українців з Китаю і прохання до президента прийняти відповідні кадрові рішення.

Полтавська облрада провалила звернення до Зеленського через протести в Нових Санжарах

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після вчорашніх протестів у Нових Санжарах заявив, що Україна схожа на Європу епохи Середньовіччя.

Зазначимо, вчора в результаті сутичок в Нових Санжарах правоохоронці затримали 24 людини. За результатами екстреного засідання в Нових Санжарах ввечері 20 лютого прем'єр-міністр Гончарук заявив, що люди, які діяли протиправно, били скло, мають бути притягнуті до відповідальності.

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