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"Мы - Европа эпохи Средневековья": Зеленский прокомментировал события в Новых Санжарах

Новости » Политика     21.02.2020 - 13:30
"Мы - Европа эпохи Средневековья": Зеленский прокомментировал события в Новых Санжарах
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что Украина говорит, что она Европа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы Европа эпохи Средневековья после вчерашних протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский также приветствовал украинцев, вернувшихся из города Ухань. Он пожелал им крепкого здоровья.

"Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа, так вот ... вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово", - сказал он.

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Участь Президента України Володимира Зеленського у нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.

Напомним, что вчера в Украину вернулись эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы. Эвакуированных украинцев отправили в изолированный санаторий в Новых Санжарах. Но местные жители в связи с этим начали беспорядки.

По данным главы Национальной полиции Игоря Клименко, правоохранители в течение суток в Новых Санжарах задержали 24 человека. По факту столкновений будет проведено соответствующее расследование действий активных протестующих.

РБК-Украина писало, что по результатам экстренного заседания в Новых Санжарах вечером 20 февраля премьер-министр Гонарук заявил, что люди, которые действовали противоправно, били стекла, должны быть привлечены к ответственности.

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