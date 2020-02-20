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Гончарук заявил о санитарно-эпидемиологической безопасности в Новых Санжарах

Новости » Общество     20.02.2020 - 23:07
Гончарук заявил о санитарно-эпидемиологической безопасности в Новых Санжарах
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Для эвакуации готовили три медучреждения

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас заканчиваются последние организационные мероприятия по размещению эвакуированных из Уханя в медучреждении в Новых Санжарах. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, для эвакуации готовились три основные локации.

"У нас нет никаких сомнений относительно безопасности санитарно-эпидемиологической на территории. С самого начала эта операция, это мероприятие было нормальним и правильно спланированным, мы рассматривали много локаций. В конце концов остановились на трех основных и их готовили", - сказал премьер-министр.

Он также добавил, что все задействованные службы сработали хорошо. Протестующие будут привлечены к ответственности.

"Сейчас заканчиваются последние организационные меры для того, чтобы люди могли разместиться. Все службы, которые были задействованы, сработали хорошо. К сожалению, не обошлось без сложностей, без манипуляций. Люди, которые действовали противоправно, били стекла, должны быть привлечены к ответственности. Мы проследим за тем, чтобы в данном случае каждым действиям была дана правильная необходима квалификация", - сказал Гончарук.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневную обсервацию совмесно со всеми гражданами, которые были эвакуированы из китайского города Уханя.

РБК-Украина писало, что местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных в своем населенном пункте. Во время проезда автобусов возникла стычка силовиков с местными жителями. В ходе нее один из автобусов забросали камнями и разбили окна.

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Новости Украины Алексей Гончарукэвакуация
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