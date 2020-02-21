Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Министр здравоохранения покинула зону карантина

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая досрочно покинула медцентр в Новых Санжарах, где собиралась находиться на добровольном карантине. Об этом журналистам сообщил начальник медицинского центра Александр Блинов.

По его словам, Скалецкая покинула территорию медицинского центра. Он также подтвердил, что она контактировала с медиками, которые работают в боксе.

"Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", - отметил Блинов.

Он также добавил, что Скалецкая планирует вернуться в зону карантина, для нее обустроят место в отдельном здании.

В то же время на своей странице в Facebook Скалецкая сообщила, что находится в помещении, в котором проведет ближайшие две недели. Также, по ее словам, сейчас она общается с экипажем самолета, все эвакуированные чувствуют себя хорошо.

Напомним, вчера Скалецкая добровольно осталась на две недели с эвакуированными в Новых Санжарах. Она заявила, что проведет следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая и в тех же условиях.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский после вчерашних протестов в Новых Санжарах заявил, что Украина похожа на Европу эпохи Средневековья.

"Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа, так вот ... вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово", - сказал он.