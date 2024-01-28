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У Полтавській області загасили пожежу після ракетного удару

Фото: у Полтавській області загасили пожежу після ракетного удару (t.me/poltavskaOVA)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежу у Кременчуцькому районі Полтавської області загасили сьогодні, 28 січня. Вона виникла через ракетний удар росіян вчора ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.

Пожежу на промисловому об'єкті ліквідовували більше півтори сотні рятувальників та майже 50 одиниць техніки. Вогонь охопив території площею понад 1000 квадратних метрів.

"У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей. Щиро дякуємо їм за допомогу", - зазначив Пронін.

Удар по Полтавській області

Нагадаємо, ввечері 27 січня у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки було влучання у промисловий об'єкт, виникла пожежа.

Пізніше місцева влада уточнила, що ворог застосував дві балістичні ракети для удару по Кременчуцькому району. Обійшлося без жертв та поранених.

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