У Полтавській області загасили пожежу після ракетного удару

Пожежу на промисловому об'єкті ліквідовували більше півтори сотні рятувальників та майже 50 одиниць техніки. Вогонь охопив території площею понад 1000 квадратних метрів.

"У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей. Щиро дякуємо їм за допомогу", - зазначив Пронін.

Удар по Полтавській області

Нагадаємо, ввечері 27 січня у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки було влучання у промисловий об'єкт, виникла пожежа.

Пізніше місцева влада уточнила, що ворог застосував дві балістичні ракети для удару по Кременчуцькому району. Обійшлося без жертв та поранених.