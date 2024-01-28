В Полтавской области потушили пожар после ракетного удара

Пожар на промышленном объекте ликвидировали более полутора сотен спасателей и около 50 единиц техники. Огонь охватил территорию площадью более 1000 квадратных метров.

"В ликвидации пожара принимали участие и специалисты из соседних областей. Искренне благодарим их за помощь", - отметил Пронин.

Удар по Полтавской области

Напомним, вечером 27 января в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки было попадание в промышленный объект, возник пожар.

Позже местные власти уточнили, что враг применил две баллистические ракеты для удара по Кременчугскому району. Обошлось без жертв и раненых.