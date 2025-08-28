У Полтавській області відкрили меморіальну стелу на честь загиблих військових ТЦК та СП

На меморіалі увічнено десять імен солдатів, сержантів та офіцерів, які служили в різні роки та брали участь у бойових діях на різних фронтах. Серед них учасники АТО та ООС, які відзначалися мужністю й самовідданістю під час захисту країни.

Так, старший сержант Василь Грицай та солдат Олександр Кишко померли у лікарні. Солдати Олексій Скрипник та Михайло Сабадир загинули під час виконання бойових завдань на Донеччині та Запоріжжі.

Молодший сержант Сергій Андріянов віддав життя поблизу Авдіївки, а сержант Дмитро Бурмістров загинув під час завдання поблизу Роботиного на Запоріжжі. Підполковник Сергій Іщенко і капітан Сергій Шива померли внаслідок хвороб, отриманих під час служби.

У ТЦК наголошують, що меморіальна стела стала символом пам’яті, вдячності та шани до тих, хто віддав своє життя за Україну.

"Вона нагадує сучасникам і нащадкам про мужність тих, хто віддав свої життя за Україну, і про те, якою ціною щодня виборюється свобода та незалежність України", - йдеться у повідомленні.