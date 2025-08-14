ua en ru
Бодікамери для ТЦК: що відомо про ідею та коли вона запрацює

Четвер 14 серпня 2025 12:27
UA EN RU
Бодікамери для ТЦК: що відомо про ідею та коли вона запрацює Фото: Працівників ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Тетяна Веремєєва

Працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки зобов’яжуть носити бодікамери й записувати процес перевірки документів або вручення викликів населення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію працівники ТЦК обов’язково повинні із 1 вересня 2025 року. У відомстві зазначають, що вони допоможуть контролювати законність дій працівників та захищати права громадян

Також відео з камери дозволить уникнути спорів щодо процедур вручення повісток або перевірок документів.

Зараз приблизно 85 % працівників ТЦК уже забезпечені камерами, триває закупівля додаткового обладнання.

У разі відмови від запису або порушення правил використання камери передбачено дисциплінарне стягнення.

Раніше РБК-Україна писало, що відеофіксація має підвищити прозорість дій, зменшити зловживання та стати доказом у судах у разі порушень, водночас доступ до записів матимуть лише уповноважені особи, а потерпілі чи їхні адвокати можуть офіційно отримати записи для судових справ.

Також ми розповідали про плани Міноборони України на найближчі півроку: розвиток цифрового ТЦК, розробка контрактів із покращеними умовами, збільшення закупівель української зброї, трансформація сил оборони, цифровізація сервісів "Армія+" і "Резерв+", а також запуск Defense City і грантової підтримки військових стартапів.

