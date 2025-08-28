В Полтавской области открыли мемориальную стелу в честь погибших военных ТЦК и СП

На мемориале увековечены десять имен солдат, сержантов и офицеров, которые служили в разные годы и принимали участие в боевых действиях на разных фронтах. Среди них участники АТО и ООС, которые отличались мужеством и самоотверженностью во время защиты страны.

Так, старший сержант Василий Грицай и солдат Александр Кишко умерли в больнице. Солдаты Алексей Скрипник и Михаил Сабадыр погибли во время выполнения боевых задач в Донецкой области и Запорожье.

Младший сержант Сергей Андриянов отдал жизнь вблизи Авдеевки, а сержант Дмитрий Бурмистров погиб во время задания вблизи Роботино в Запорожье. Подполковник Сергей Ищенко и капитан Сергей Шива умерли в результате болезней, полученных во время службы.

В ТЦК отмечают, что мемориальная стела стала символом памяти, благодарности и уважения к тем, кто отдал свою жизнь за Украину.

"Она напоминает современникам и потомкам о мужестве тех, кто отдал свои жизни за Украину, и о том, какой ценой ежедневно борется за свободу и независимость Украины", - говорится в сообщении.