У Полтавській області відкрили меморіальну стелу на честь загиблих військових ТЦК та СП

У місті Кобеляки Полтавської області відкрили меморіальну стелу на честь військовослужбовців Третього відділу Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП .

На меморіалі увічнено десять імен солдатів, сержантів та офіцерів, які служили в різні роки та брали участь у бойових діях на різних фронтах. Серед них учасники АТО та ООС, які відзначалися мужністю й самовідданістю під час захисту країни.

Так, старший сержант Василь Грицай та солдат Олександр Кишко померли у лікарні. Солдати Олексій Скрипник та Михайло Сабадир загинули під час виконання бойових завдань на Донеччині та Запоріжжі.

Молодший сержант Сергій Андріянов віддав життя поблизу Авдіївки, а сержант Дмитро Бурмістров загинув під час завдання поблизу Роботиного на Запоріжжі. Підполковник Сергій Іщенко і капітан Сергій Шива померли внаслідок хвороб, отриманих під час служби.

У ТЦК наголошують, що меморіальна стела стала символом пам’яті, вдячності та шани до тих, хто віддав своє життя за Україну.

"Вона нагадує сучасникам і нащадкам про мужність тих, хто віддав свої життя за Україну, і про те, якою ціною щодня виборюється свобода та незалежність України", - йдеться у повідомленні.