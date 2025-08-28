ua en ru
В Полтавской области открыли мемориальную стелу в честь погибших военных ТЦК и СП

Четверг 28 августа 2025 16:49
UA EN RU
В Полтавской области открыли мемориальную стелу в честь погибших военных ТЦК и СП Фото: Мемориальная стела в честь военнослужащих ТЦК и СП в Полтавской области (Полтавский областной ТЦК и СП)
Автор: Татьяна Веремеева

В городе Кобеляки Полтавской области открыли мемориальную стелу в честь военнослужащих Третьего отдела Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые отдали жизнь за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

На мемориале увековечены десять имен солдат, сержантов и офицеров, которые служили в разные годы и принимали участие в боевых действиях на разных фронтах. Среди них участники АТО и ООС, которые отличались мужеством и самоотверженностью во время защиты страны.

Так, старший сержант Василий Грицай и солдат Александр Кишко умерли в больнице. Солдаты Алексей Скрипник и Михаил Сабадыр погибли во время выполнения боевых задач в Донецкой области и Запорожье.

Младший сержант Сергей Андриянов отдал жизнь вблизи Авдеевки, а сержант Дмитрий Бурмистров погиб во время задания вблизи Роботино в Запорожье. Подполковник Сергей Ищенко и капитан Сергей Шива умерли в результате болезней, полученных во время службы.

В ТЦК отмечают, что мемориальная стела стала символом памяти, благодарности и уважения к тем, кто отдал свою жизнь за Украину.

"Она напоминает современникам и потомкам о мужестве тех, кто отдал свои жизни за Украину, и о том, какой ценой ежедневно борется за свободу и независимость Украины", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что почти 100% украинцев доверяют ВСУ, в то же время доверие к территориальным центрам комплектования (ТЦК) падает - лишь 24% поддерживают их, 68% не доверяют. Хуже относятся только к Верховной Раде.

Напомним, с 1 сентября 2025 года ТЦК должны носить бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток. Это поможет контролировать законность действий и защищать права граждан. Отказ или нарушение правил предусматривает дисциплинарные взыскания.

