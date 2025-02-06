В Полтавській області ухвалили важливе рішення щодо ТЦК: про що мова

Після вбивства військовослужбовця у Пирятині та серії вибухів у приміщеннях або поблизу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Україні, у військкоматах посилюють заходи безпеки. Відповідні розпорядження з’явилися одразу після інцидентів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна "Радіо Свобода" .

У Полтавській області розширюють охоронні заходи: збільшують кількість залучених до охорони осіб, посилюють контроль за відвідувачами та нарощують систему відеоспостереження. Також можливі додаткові перевірки особистих речей громадян, що може спричинити певні незручності для відвідувачів.

Посилення безпеки триває і у військкоматах Львівщини. Військові зазначають, що такі установи вже є режимними об’єктами, а запроваджені раніше заходи забезпечують їхній захист. Проте у зв’язку з останніми подіями рівень контролю буде підвищено.

Крім того, обговорюється можливість використання нагрудних камер військовослужбовцями ТЦК для фіксації їхньої роботи та запобігання конфліктним ситуаціям. Представники ТЦК зазначають, що не проти такого рішення, оскільки їм немає чого приховувати, але, водночас, конфліктні ситуації будуть зафіксовані на відео й можна буде розібратися, хто у них винен.

Представники ЗСУ закликають громадян бути уважними, обережними та дотримуватися заходів безпеки під час відвідування територіальних центрів комплектування.