В Полтавской области приняли важное решение по ТЦК: о чем речь

После убийства военнослужащего в Пирятине и серии взрывов в помещениях или вблизи территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине, в военкоматах усиливают меры безопасности. Соответствующие распоряжения появились сразу после инцидентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина "Радио Свобода" .

В Полтавской области расширяют охранные мероприятия: увеличивают количество привлеченных к охране лиц, усиливают контроль за посетителями и наращивают систему видеонаблюдения. Также возможны дополнительные проверки личных вещей граждан, что может вызвать определенные неудобства для посетителей.

Усиление безопасности продолжается и в военкоматах Львовской области. Военные отмечают, что такие учреждения уже являются режимными объектами, а введенные ранее меры обеспечивают их защиту. Однако в связи с последними событиями уровень контроля будет повышен.

Кроме того, обсуждается возможность использования нагрудных камер военнослужащими ТЦК для фиксации их работы и предотвращения конфликтных ситуаций. Представители ТЦК отмечают, что не против такого решения, поскольку им нечего скрывать, но, в то же время, конфликтные ситуации будут зафиксированы на видео и можно будет разобраться, кто в них виноват.

Представители ВСУ призывают граждан быть внимательными, осторожными и соблюдать меры безопасности при посещении территориальных центров комплектования.