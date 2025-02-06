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В Полтавской области приняли важное решение по ТЦК: о чем речь

Четверг 06 февраля 2025 16:22
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В Полтавской области приняли важное решение по ТЦК: о чем речь Фото: ТЦК в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

После убийства военнослужащего в Пирятине и серии взрывов в помещениях или вблизи территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Украине, в военкоматах усиливают меры безопасности. Соответствующие распоряжения появились сразу после инцидентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина "Радио Свобода".

В Полтавской области расширяют охранные мероприятия: увеличивают количество привлеченных к охране лиц, усиливают контроль за посетителями и наращивают систему видеонаблюдения. Также возможны дополнительные проверки личных вещей граждан, что может вызвать определенные неудобства для посетителей.

Усиление безопасности продолжается и в военкоматах Львовской области. Военные отмечают, что такие учреждения уже являются режимными объектами, а введенные ранее меры обеспечивают их защиту. Однако в связи с последними событиями уровень контроля будет повышен.

Кроме того, обсуждается возможность использования нагрудных камер военнослужащими ТЦК для фиксации их работы и предотвращения конфликтных ситуаций. Представители ТЦК отмечают, что не против такого решения, поскольку им нечего скрывать, но, в то же время, конфликтные ситуации будут зафиксированы на видео и можно будет разобраться, кто в них виноват.

Представители ВСУ призывают граждан быть внимательными, осторожными и соблюдать меры безопасности при посещении территориальных центров комплектования.

Напомним, в здании Ровенского областного ТЦК произошел теракт, в результате которого погиб один человек. Накануне в Пирятине Полтавской области на автозаправке было совершено нападение на военного ТЦК, который погиб от полученных ранений. На следующий день взрыв прогремел вблизи ТЦК в Павлограде Днепропетровской области. Также стало известно о взрыве в помещении ТЦК в городе Каменец-Подольский.

По словам начальника Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, эти взрывы в украинских ТЦК организовываются под руководством российских спецслужб.

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ТЦК Взрыв
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