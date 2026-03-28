Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Полтавській області стався землетрус: де був епіцентр

23:10 28.03.2026 Сб
2 хв
Сейсмологи розповіли, на якій глибині був епіцентр та чи відчули його люди
aimg Сергій Козачук
Фото: в Полтавському районі зафіксували підземні поштовхи (Getty Images)

У Полтавській області ввечері 28 березня зафіксували землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 3,2 сталися у Полтавському районі.

Подробиці землетрусу

За даними фахівців, сейсмічну подію зареєстрували о 19:50:07. Епіцентр землетрусу знаходився у Мачухівській територіальній громаді на глибині 8 кілометрів.

За класифікацією такий землетрус відноситься до ледве відчутних. Коливання можуть відчути лише окремі люди, які перебувають у стані спокою всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах будівель.

Сейсмічна активність в Україні

Полтавська область періодично потерпає від незначних землетрусів. Зазвичай вони пов'язані з геологічними особливостями регіону та рухами в межах Дніпровсько-Донецької западини.

Фото: епіцентр землетрусу 28 березня (gcsk.gov.ua)

Раніше сейсмологи зазначали, що такі явища є природними для цієї місцевості й не свідчать про ризик масштабних природних катастроф.

Нагадаємо, у лютому 2026 року в регіоні за три дні сталося два землетруси, магнітуда одного з яких склала 3 бали.

Крім того, підземні поштовхи періодично фіксують і в інших частинах країни. Зокрема, у лютому того ж року два землетруси за добу було зареєстровано на південному заході України.

Раніше науковці НАН у інтерв'ю РБК-Україна пояснювали, чи можливі в Україні руйнівні землетруси магнітудою 7 балів та як сучасна забудова здатна витримати подібні природні явища.

