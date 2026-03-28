RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Полтавской области произошло землетрясение: где был эпицентр

23:10 28.03.2026 Сб
2 мин
Сейсмологи рассказали, на какой глубине был эпицентр и почувствовали ли его люди
aimg Сергей Козачук
Фото: в Полтавском районе зафиксировали подземные толчки (Getty Images)

В Полтавской области вечером 28 марта зафиксировали землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,2 произошли в Полтавском районе.

Подробности землетрясения

По данным специалистов, сейсмическое событие зарегистрировали в 19:50:07. Эпицентр землетрясения находился в Мачуховской территориальной общине на глубине 8 километров.

По классификации такое землетрясение относится к еле ощутимым. Колебания могут почувствовать лишь отдельные люди, которые находятся в состоянии покоя внутри помещения, особенно на верхних этажах зданий.

Сейсмическая активность в Украине

Полтавская область периодически страдает от незначительных землетрясений. Обычно они связаны с геологическими особенностями региона и движениями в пределах Днепровско-Донецкой впадины.

Фото: эпицентр землетрясения 28 марта (gcsk.gov.ua)

Ранее сейсмологи отмечали, что такие явления являются естественными для этой местности и не свидетельствуют о риске масштабных природных катастроф.

Напомним, в феврале 2026 года в регионе за три дня произошло два землетрясения, магнитуда одного из которых составила 3 балла.

Кроме того, подземные толчки периодически фиксируют и в других частях страны. В частности, в феврале того же года два землетрясения за сутки было зарегистрировано на юго-западе Украины.

Ранее ученые НАН в интервью РБК-Украина объясняли, возможны ли в Украине разрушительные землетрясения магнитудой 7 баллов и как современная застройка способна выдержать подобные природные явления.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаПолтавская область