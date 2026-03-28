В Полтавской области произошло землетрясение: где был эпицентр

В Полтавской области вечером 28 марта зафиксировали землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,2 произошли в Полтавском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.
По данным специалистов, сейсмическое событие зарегистрировали в 19:50:07. Эпицентр землетрясения находился в Мачуховской территориальной общине на глубине 8 километров.
По классификации такое землетрясение относится к еле ощутимым. Колебания могут почувствовать лишь отдельные люди, которые находятся в состоянии покоя внутри помещения, особенно на верхних этажах зданий.
Полтавская область периодически страдает от незначительных землетрясений. Обычно они связаны с геологическими особенностями региона и движениями в пределах Днепровско-Донецкой впадины.
Ранее сейсмологи отмечали, что такие явления являются естественными для этой местности и не свидетельствуют о риске масштабных природных катастроф.
Напомним, в феврале 2026 года в регионе за три дня произошло два землетрясения, магнитуда одного из которых составила 3 балла.
Кроме того, подземные толчки периодически фиксируют и в других частях страны. В частности, в феврале того же года два землетрясения за сутки было зарегистрировано на юго-западе Украины.
Ранее ученые НАН в интервью РБК-Украина объясняли, возможны ли в Украине разрушительные землетрясения магнитудой 7 баллов и как современная застройка способна выдержать подобные природные явления.