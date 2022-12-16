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В Полтавской области постепенно возвращают свет: в ОВА раскрыли подробности

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Пятница 16 декабря 2022 14:45
В Полтавской области постепенно возвращают свет: в ОВА раскрыли подробности Фото: в Полтавской области постепенно возвращают свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Полтавской области начали постепенно возобновлять энергоснабжение. Сначала свет возвращается к объектам критической инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Сначала подключают объекты критической инфраструктуры, потом - бытовых потребителей. Обращаю внимание: не включайте сразу много электроприборов, ведь происходит стабилизация напряжения. Держим строй! Помогаем друг другу. Все будет Украина", - пишет Лунин.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

Между тем, министр энергетики Украины Герман Галущенко разъяснил ситуацию относительно объявления "Укрэнерго" ЧС и потери более 50% потребления объединенной энергетической системы.

Также "Укрэнерго" оценило последствия сегодняшнего массированного обстрела.

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