Відновлення займе більше часу. В "Укренерго" оцінили наслідки масованого удару

Російська Федерація під час чергового масованого удару направила близько 70 ракет по енергооб'єктах України. На жаль, відновлення потребує більше часу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

"Сьогодні ворог знову завдав масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. За оцінками військових, на наші енергооб’єкти летіло близько 70 ракет. Це вже 9 цілеспрямована терористична ракетна атака Росії на енергосистему України", - пише пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що основною ціллю для нікчемної Росії стали магістральні мережі та об'єкти генерації. Внаслідок обстрілу, дефіцит електроенергії, який й до цього був значним - суттєво збільшився.

"На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.

Попри пошкодження енергетикам вдалось зберегти стабільну частоту в 50 Гц. Водночас режим надзвичайної ситуації введено лише для учасників ринку електроенергії. Це стосується виключно ринкових операцій.

"Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди", - додає "Укренерго".