В Полтавській області попередили про роботу ППО

Російська Федерація вкотре вдалась до масованого ракетного обстрілу по Україні . В Полтавській області працює ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

"В Полтавській області працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ЗСУ", - пише Лунін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві також пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги.

Тим часом голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив про ризик одночасного запуску ракет та дронів-камікадзе.

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