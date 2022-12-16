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В Полтавській області попередили про роботу ППО

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П'ятниця 16 грудня 2022 09:23
В Полтавській області попередили про роботу ППО Фото: в Полтавській області попередили про роботу ППО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вкотре вдалась до масованого ракетного обстрілу по Україні. В Полтавській області працює ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"В Полтавській області працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ЗСУ", - пише Лунін.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві також пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги.

Тим часом голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив про ризик одночасного запуску ракет та дронів-камікадзе.

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