В Полтавській області попередили про роботу ППО
Фото: в Полтавській області попередили про роботу ППО (Getty Images)
Російська Федерація вкотре вдалась до масованого ракетного обстрілу по Україні. В Полтавській області працює ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"В Полтавській області працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ЗСУ", - пише Лунін.
Наразі інші подробиці не розкриваються.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві також пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги.
Тим часом голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив про ризик одночасного запуску ракет та дронів-камікадзе.
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