Одночасно дрони та ракети. Українців попереджають про нову загрозу

Українців попередили, що ворог може одночасно запустити ракети та дрони-камікадзе. Тому громадян просять бути обережними та дотримуватися сигналів тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"За попередньою інформацією, ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе. Будьте пильними. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що по всій Україні триває повітряна тривога, у Києві та низці регіонів пролунали вибухи, а також повідомляють про роботу ППО.

Детальніше про ситуацію в Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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