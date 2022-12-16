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В Полтавской области предупредили о работе ПВО

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Пятница 16 декабря 2022 09:23
В Полтавской области предупредили о работе ПВО Фото: в Полтавской области предупредили о работе ПВО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация в очередной раз прибегла к массированному ракетному обстрелу по Украине. В Полтавской области работает ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"В Полтавской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ВСУ", - пишет Лунин.

Пока другие подробности не раскрываются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве также прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги.

Тем временем глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил о риске одновременного запуска ракет и дронов-камикадзе.

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