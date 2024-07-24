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У Полтавській області масштабна пожежа на складі, лунали вибухи

Ілюстративне зображення (Facebook-сторінка колишнього голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Крука)
Автор: Сергій Пишкін

У Котелевській громаді Полтавської області виникла пожежа на складі. Через масштаби вогню було евакуйовано людей з сусідніх домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.

Як розповів Пронін, пожежа супроводжувалась вибухами. Наразі правоохоронці встановлюють причину ситуації, яка виникла. 

"Через масштаб пожежі були евакуйовані люди з сусідніх домогосподарств. Рятувальники ліквідували наслідки займання. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Постраждалих серед населення немає", - додав голова ОВА.

Людям, чиї будинки постраждали внаслідок пожежі, буде надана допомога. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Миколаєві рятувальники вже другий день намагаються загасити масштабну пожежу на території, де можуть бути боєприпаси.

Також нещодавно пожежа сталась у супермаркеті "Сільпо" Дарницького району Києва.

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Полтавська область