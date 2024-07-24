У Полтавській області масштабна пожежа на складі, лунали вибухи

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Миколаєві рятувальники вже другий день намагаються загасити масштабну пожежу на території, де можуть бути боєприпаси.

Також нещодавно пожежа сталась у супермаркеті "Сільпо" Дарницького району Києва.

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