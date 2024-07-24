RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Полтавской области масштабный пожар на складе, раздавались взрывы

Иллюстративное изображение (Facebook-страница бывшего главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

В Котелевской общине Полтавской области возник пожар на складе. Из-за масштабов огня были эвакуированы люди из соседних домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина.

Как рассказал Пронин, пожар сопровождался взрывами. Сейчас правоохранители устанавливают причину ситуации, которая возникла. 

"Из-за масштаба пожара были эвакуированы люди из соседних домохозяйств. Спасатели ликвидировали последствия возгорания. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадавших среди населения нет", - добавил глава ОГА.

Людям, чьи дома пострадали в результате пожара, будет оказана помощь. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаеве спасатели уже второй день пытаются потушить масштабный пожар на территории, где могут находиться боеприпасы.

Также недавно пожар произошел в супермаркете "Сільпо" Дарницкого района Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область