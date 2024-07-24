В Полтавской области масштабный пожар на складе, раздавались взрывы

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаеве спасатели уже второй день пытаются потушить масштабный пожар на территории, где могут находиться боеприпасы.

Также недавно пожар произошел в супермаркете "Сільпо" Дарницкого района Киева.

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