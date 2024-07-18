У Дарницькому районі Києва розпочалася пожежа у "Сільпо"

Фото: пожежа спалахнула у "Сільпо" у Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У Дарницькому районі Києва сьогодні, 18 липня, увечері загорівся супермаркет "Сільпо". На місці працюють пожежники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram та ДСНС України в Facebook.