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У Дарницькому районі Києва розпочалася пожежа у "Сільпо"

Київ, Четвер 18 липня 2024 22:33
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У Дарницькому районі Києва розпочалася пожежа у "Сільпо" Фото: пожежа спалахнула у "Сільпо" у Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Іван Носальський

У Дарницькому районі Києва сьогодні, 18 липня, увечері загорівся супермаркет "Сільпо". На місці працюють пожежники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram та ДСНС України в Facebook.

За інформацією КМДА, всі аварійно-рятувальні служби та "швидка" прибули на місце пожежі. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу.

Фото: пожежа у "Сільпо" (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"За попередньою інформацією загоряння виникло в електрощитовій", - уточнили у відомстві.

При цьому у мережі вже публікують відео пожежі. А в ДСНС уточнили, що загорілося "Сільпо" на вулиці Здолбунівській.

"На місці виклику працює 50 рятувальників та 14 рятувальної техніки. Наразі ліквідація пожежі триває", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо про пожежу в бізнес-центрі, що знаходиться в центрі Києва. Займання ліквідували на площі 30 кв. метрів.

Також 4 липня в Оболонському районі Києва спалахнуло складське приміщення.

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