Пожежники другу добу гасять пожежу на території Миколаєва, де можуть бути боєприпаси

У Миколаєві рятувальники вже другий день намагаються загасити масштабну пожежу. Вона спалахнула вчора на території, що забруднена вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС у Facebook .

"Станом на 08:00 ранку 24 липня досі спостерігаються окремі осередки тління, доступ до яких неможливий через щільно захаращені високими чагарниками ділянки та потенційну небезпеку детонації боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають рятувальники, на місці продовжують чергувати підрозділи ДСНС, які у разі повторного займання, яке періодично виникає під дією вітру, оперативно вживають заходи з недопущення поширення вогню.

Варто зауважити, що станом на вчорашній вечір орієнтовна площа пожежі становила 30 га. Рятувальники закликали громадян бути обережними під час сухого сезону та не допускати пожеж в спекотну погоду.