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Пожежники другу добу гасять пожежу на території Миколаєва, де можуть бути боєприпаси

Миколаївська область, Середа 24 липня 2024 12:43
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Пожежники другу добу гасять пожежу на території Миколаєва, де можуть бути боєприпаси Фото: масштабна пожежа в Миколаєві (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Ярослава Борзова

У Миколаєві рятувальники вже другий день намагаються загасити масштабну пожежу. Вона спалахнула вчора на території, що забруднена вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС у Facebook.

"Станом на 08:00 ранку 24 липня досі спостерігаються окремі осередки тління, доступ до яких неможливий через щільно захаращені високими чагарниками ділянки та потенційну небезпеку детонації боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають рятувальники, на місці продовжують чергувати підрозділи ДСНС, які у разі повторного займання, яке періодично виникає під дією вітру, оперативно вживають заходи з недопущення поширення вогню.

Варто зауважити, що станом на вчорашній вечір орієнтовна площа пожежі становила 30 га. Рятувальники закликали громадян бути обережними під час сухого сезону та не допускати пожеж в спекотну погоду.

Фото: масштабна пожежа в Миколаєві (facebook.com/DSNSMYKOL)

Пожежі в Миколаєві

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві сталася масштабна пожежа на деревообробному підприємстві.

Також у місті лунав вибух, який зчинив пожежу. Як повідомила місцева влада, це не було пов'язано з обстрілами РФ, а на місці працювали відповідні спецслужби.

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Миколаїв ДСНС Пожежа
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