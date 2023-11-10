В Полтавській області через туман зіткнулися 10 автомобілів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Кременчуцьку газету ".

Що радять в поліції у разі їзди під час негоди:

Варто додати, що наразі детальної інформації з боку правоохоронців немає.

"Очевидці у соцмережах повідомляють про дорожньо-транспортну пригоду за участі 10 авто біля Решетилівки у Полтавській області", - пише видання.

Як пише видання, на місці подій погона видимість через туман.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС попередили про ймовірність туману, сьогодні, 10 листопада, у північно-східних та більшості центральних регіонів вночі та вранці.

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