В Полтавской области из-за тумана столкнулись 10 автомобилей

В Полтавской области возле города Решетиловка в результате непогоды столкнулись десять автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кременчугскую газету".
Как пишет издание, на месте событий плохая видимость из-за тумана.
В то же время информации о пострадавших пока нет.
"Очевидцы в соцсетях сообщают о дорожно-транспортном происшествии с участием 10 авто возле Решетиловки в Полтавской области", - пишет издание.
Стоит добавить, что пока детальной информации со стороны правоохранителей нет.
Что советуют в полиции в случае езды во время непогоды:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ГСЧС предупредили о вероятности тумана, сегодня, 10 ноября, в северо-восточных и большинстве центральных регионов ночью и утром.
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