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Рятувальники попередили українських водіїв про туман: буде вночі та вранці

Україна, Четвер 09 листопада 2023 19:55
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Рятувальники попередили українських водіїв про туман: буде вночі та вранці Фото: рятувальники попередили українських водіїв про туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У частині регіонів України завтра, 10 листопада, очікується туман. Водіїв закликають бути обережними на дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У ДСНС нагадують, що, згідно з прогнозом, 10 листопада у північно-східних та більшості центральних регіонів вночі та вранці буде туман.

"Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху", - наголошують рятувальники.

ДТП в Україні

Нагадаємо, 8 листопада в Києві сталася аварія - зіткнулися два автобуси. Семеро людей постраждали. В цей час у столиці був дощ.

Також 7 листопада у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби, яка перебувала на блокпості. Жінка зазнала тілесних травм, її госпіталізували.

Ще минулого тижня в Одесі на переході збили матір з двома маленькими дітьми.

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