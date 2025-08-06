У Полтавській області 10 населених пунктів залишилися без світла через аварію

Перебої з електроенергією

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, у Сумській області частина споживачів залишилася без світла.

Як зазначав очільник Сумської ОДА Олег Григоров, світло в абонентів у Сумській громаді зникло після чергової атаки російських окупантів.

Об'єкти критичної інфраструктури після атаки переводили на резервне електропостачання.

Також увечері 2 серпня в Херсоні та Миколаївській області зникло світло після того, як росіяни запустили по Україні ракету.