У Полтавській області 10 населених пунктів залишилися без світла через аварію

У Полтавській області сталася аварія в електромережі. Світло відключили в 10 населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута в Telegram.
"Через аварію в мережі сталося відключення електроенергії в 10 населених пунктах Лохвицької, Лубенської, Пирятинської, Гадяцької та Зіньківської громад", - розповів Когут.
За його словами, без світла залишилися 185 юридичних і 1699 побутових абонентів.
Очільник ОВА зазначив, що бригади фахівців уже проводять роботи для відновлення електропостачання.
Нагадаємо, вчора, 5 серпня, у Сумській області частина споживачів залишилася без світла.
Як зазначав очільник Сумської ОДА Олег Григоров, світло в абонентів у Сумській громаді зникло після чергової атаки російських окупантів.
Об'єкти критичної інфраструктури після атаки переводили на резервне електропостачання.
Також увечері 2 серпня в Херсоні та Миколаївській області зникло світло після того, як росіяни запустили по Україні ракету.