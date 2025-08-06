UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У Полтавській області 10 населених пунктів залишилися без світла через аварію

Ілюстративне фото: частина Полтавської області залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Полтавській області сталася аварія в електромережі. Світло відключили в 10 населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута в Telegram.

"Через аварію в мережі сталося відключення електроенергії в 10 населених пунктах Лохвицької, Лубенської, Пирятинської, Гадяцької та Зіньківської громад", - розповів Когут.

За його словами, без світла залишилися 185 юридичних і 1699 побутових абонентів.

Очільник ОВА зазначив, що бригади фахівців уже проводять роботи для відновлення електропостачання.

Перебої з електроенергією

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, у Сумській області частина споживачів залишилася без світла.

Як зазначав очільник Сумської ОДА Олег Григоров, світло в абонентів у Сумській громаді зникло після чергової атаки російських окупантів.

Об'єкти критичної інфраструктури після атаки переводили на резервне електропостачання.

Також увечері 2 серпня в Херсоні та Миколаївській області зникло світло після того, як росіяни запустили по Україні ракету.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська областьВимкнення світла