В Полтавской области 10 населенных пунктов остались без света из-за аварии

Перебои с электроэнергией

Напомним, вчера, 5 августа, в Сумской области часть потребителей осталась без света.

Как отмечал глава Сумской ОВА Олег Григоров, свет у абонентов в Сумской общине пропал после очередной атаки российских оккупантов.

Объекты критической инфраструктуры после атаки переводили на резервное электроснабжение.

Также вечером 2 августа в Херсоне и Николаевской области пропал свет после того, как россияне запустили по Украине ракету.