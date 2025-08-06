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В Полтавской области 10 населенных пунктов остались без света из-за аварии

Иллюстративное фото: часть Полтавской области осталась без света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Полтавской области произошла авария в электросети. Свет отключили в 10 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута в Telegram.

"Из-за аварии в сети произошло отключение электроэнергии в 10 населенных пунктах Лохвицкой, Лубенской, Пирятинской, Гадячской и Зиньковской общин", - рассказал Когут. 

По его словам, без света остались 185 юридических и 1699 бытовых абонентов. 

Глава ОВА отметил, что бригады специалистов уже проводят работы для восстановления электроснабжения. 

Перебои с электроэнергией

Напомним, вчера, 5 августа, в Сумской области часть потребителей осталась без света.

Как отмечал глава Сумской ОВА Олег Григоров, свет у абонентов в Сумской общине пропал после очередной атаки российских оккупантов.

Объекты критической инфраструктуры после атаки переводили на резервное электроснабжение.

Также вечером 2 августа в Херсоне и Николаевской области пропал свет после того, как россияне запустили по Украине ракету.

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Полтавская областьОтключение света