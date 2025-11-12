UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Полтавщину "відрізано" від енергосистеми України через удари РФ: що відомо

Ілюстративне фото: "Полтаваобленерго" повідомило про форс-мажорні обставини з електрикою (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Полтавська область вже п'ятий день відключена від єдиної енергосистеми України через масований російський обстріл в ніч на 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АТ "Полтаваобленерго".

Компанія повідомила, що втратила можливість отримувати електроенергію з української Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС). Причина - наслідки масованого удару росіян по енергетичних об'єктах в ніч на 8 листопада.

"Полтаваобленерго" повідомляє про виникнення форс-мажорних обставин 08.11.2025 року (близько 5 години ранку) у зв’язку з військовими діями, які є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами", - йдеться у заяві.

Внаслідок цього "Полтаваобленерго" не може отримувати електроенергію з ОЕС, у тому числі належної якості. Відновлення енергопостачання відбудеться після усунення пошкоджень в енергосистемі та відновлення електромереж.

Масований обстріл енергосистеми України 8 листопада

Нагадаємо, з настанням похолодання РФ посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в країні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Відключення світла стали жорсткішими після масштабного обстрілу росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Тоді росіяни завдали комбінованого удару дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

Зазначимо, в ніч на 8 листопада країна-агресорка здійснила рекордний за кількістю балістики обстріл енергетики Полтавщини.

Внаслідок цього в області виникли перебої зі світлом, теплом і водою, місцями вони взагалі були відсутні. Так, зокрема, без електропостачання залишився весь Кременчук.

Крім того, у Полтавській області формують додаткові резерви генераторів і пального для критичної інфраструктури на випадок тривалих відключень електроенергії.

Начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

Полтавська областьЕлектроенергія