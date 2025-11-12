Полтавщину "відрізано" від енергосистеми України через удари РФ: що відомо

Масований обстріл енергосистеми України 8 листопада

Нагадаємо, з настанням похолодання РФ посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в країні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Відключення світла стали жорсткішими після масштабного обстрілу росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Тоді росіяни завдали комбінованого удару дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

Зазначимо, в ніч на 8 листопада країна-агресорка здійснила рекордний за кількістю балістики обстріл енергетики Полтавщини.

Внаслідок цього в області виникли перебої зі світлом, теплом і водою, місцями вони взагалі були відсутні. Так, зокрема, без електропостачання залишився весь Кременчук.

Крім того, у Полтавській області формують додаткові резерви генераторів і пального для критичної інфраструктури на випадок тривалих відключень електроенергії.

Начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.