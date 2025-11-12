RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Полтавщина "отрезана" от энергосистемы Украины из-за ударов РФ: что известно

Иллюстративное фото: "Полтаваоблэнерго" сообщило о форс-мажорных обстоятельствах с электричеством (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Полтавская область уже пятый день отключена от единой энергосистемы Украины из-за массированного российского обстрела в ночь на 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АО "Полтаваоблэнерго".

Компания сообщила, что потеряла возможность получать электроэнергию из украинской Объединенной энергетической системы (ОЭС). Причина - последствия массированного удара россиян по энергетическим объектам в ночь на 8 ноября.

"Полтаваоблэнерго" сообщает о возникновении форс-мажорных обстоятельств 08.11.2025 года (около 5 часов утра) в связи с военными действиями, которые являются чрезвычайными, неотвратимыми и объективными обстоятельствами", - говорится в заявлении.

Вследствие этого "Полтаваоблэнерго" не может получать электроэнергию из ОЭС, в том числе надлежащего качества. Восстановление энергоснабжения произойдет после устранения повреждений в энергосистеме и восстановления электросетей.

 

Массированный обстрел энергосистемы Украины 8 ноября

Напомним, с наступлением похолодания РФ усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в стране ввели почасовые отключения электроэнергии.

Отключения света стали более жесткими после масштабного обстрела россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Тогда россияне нанесли комбинированный удар дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".

Отметим, в ночь на 8 ноября страна-агрессор осуществила рекордный по количеству баллистики обстрел энергетики Полтавщины.

Вследствие этого в области возникли перебои со светом, теплом и водой, местами они вообще отсутствовали. Так, в частности, без электроснабжения остался весь Кременчуг.

Кроме того, в Полтавской области формируют дополнительные резервы генераторов и горючего для критической инфраструктуры на случай длительных отключений электроэнергии.

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьЭлектроэнергия