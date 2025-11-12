Полтавщина "отрезана" от энергосистемы Украины из-за ударов РФ: что известно

Массированный обстрел энергосистемы Украины 8 ноября

Напомним, с наступлением похолодания РФ усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в стране ввели почасовые отключения электроэнергии.

Отключения света стали более жесткими после масштабного обстрела россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Тогда россияне нанесли комбинированный удар дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".

Отметим, в ночь на 8 ноября страна-агрессор осуществила рекордный по количеству баллистики обстрел энергетики Полтавщины.

Вследствие этого в области возникли перебои со светом, теплом и водой, местами они вообще отсутствовали. Так, в частности, без электроснабжения остался весь Кременчуг.

Кроме того, в Полтавской области формируют дополнительные резервы генераторов и горючего для критической инфраструктуры на случай длительных отключений электроэнергии.

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что особенностью этой атаки стало массированное применение баллистических и аэробаллистических ракет.