Полтавщину накрила негода: тисячі людей залишились без світла

Негода в Україні

Нагадаємо, що 23 серпня, на Полтавщині через сильний буревій без електропостачання залишилися 26 населених пунктів.

А 6 серпня у Києві та передмістях пройшов дощ із градом та шквальним вітром. У центрі міста за короткий час випала майже півмісячна норма опадів.