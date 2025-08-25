RU

Экономика Авто Tech

Полтавскую область накрыла непогода: тысячи людей остались без света

Фото: Свет в Полтавской области исчез 25 августа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В нескольких громадах Полтавской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом заявил глава Полтавской ОГА Владимир Когут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Как сообщили в АО "Полтаваоблэнерго", без света остались жители Шишацкой, Глобинской, Миргородской и Кобеляцкой территориальных общин.

В общем обесточены 179 юридических и 1543 бытовых абонента.

На месте работают аварийные бригады энергетиков.

Когут отметил, что восстановление электроснабжения продолжается, и в ближайшее время планируют вернуть свет большинству потребителей.

Непогода в Украине

Напомним, что 23 августа, на Полтавщине из-за сильного урагана без электроснабжения остались 26 населенных пунктов.

А 6 августа в Киеве и пригородах прошел дождь с градом и шквальным ветром. В центре города за короткое время выпала почти полумесячная норма осадков.

Полтавская область