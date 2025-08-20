На Полтавщині вночі оголошували радіаційну тривогу: що відомо

У ніч на середу, 20 серпня, у Полтавській області було оголошено радіаційну тривогу. Однак попередження було помилковим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Полтавської ОВА та очільника Володимира Когута.
Зокрема, о 04:32 у Telegram-каналах місцевої влади з'явилося повідомлення про радіаційну небезпеку в Миргородському районі. Воно тривало 1 хвилину 34 секунди - з 04:32 по 04:34.
Водночас, за даними Повітряних сил, у той момент у регіоні тривала загрозі ударних ворожих дронів, які рухались у напрямку Миргорода. Станом на 06:00 про наслідки атаки не повідомлялось.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у тимчасово окупованій частині Запорізької області зафіксували стовп диму біля АЕС. Тоді ж в регіоні зникло електропостачання.
Однак як пояснили згодом в Міненерго, тоді задимлення виникло через лісову пожежу, проте загроз ядерній безпеці немає.
Згодом Міністерство внутрішніх справ уточнило, що рівень радіації у Запорізькій області відповідає нормі, не зафіксовано жодних перевищень.