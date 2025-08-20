RU

На Полтавщине ночью объявляли радиационную тревогу: что известно

Иллюстративное фото: на Полтавщине ночью объявляли радиационную тревогу (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на среду, 20 августа, в Полтавской области была объявлена радиационная тревога. Однако предупреждение было ошибочным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Полтавской ОГА и главы Владимира Когута.

В частности, в 04:32 в Telegram-каналах местной власти появилось сообщение о радиационной опасности в Миргородском районе. Оно длилось 1 минуту 34 секунды - с 04:32 по 04:34.

В то же время, по данным Воздушных сил, в тот момент в регионе продолжалась угроза ударных вражеских дронов, которые двигались в направлении Миргорода. По состоянию на 06:00 о последствиях атаки не сообщалось.

 

Напомним, ранее мы писали, что во временно оккупированной части Запорожской области зафиксировали столб дыма возле АЭС. Тогда же в регионе исчезло электроснабжение.

Однако как пояснили впоследствии в Минэнерго, тогда задымление возникло из-за лесного пожара, однако угроз ядерной безопасности нет.

Впоследствии Министерство внутренних дел уточнило, что уровень радиации в Запорожской области соответствует норме, не зафиксировано никаких превышений.

