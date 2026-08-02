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На Полтавщині після обстрілу інфраструктури стався витік хімречовини

18:25 02.08.2026 Нд
1 хв
Як діяли рятувальники в складних умовах?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Працівники ДСНС усувають витік хімічної речовини на Полтавщині (t.me/dsns_telegram)

Унаслідок російського обстрілу об'єкта критичної інфраструктури на Полтавщині стався витік небезпечної хімічної речовини. Фахівці хімічного захисту ДСНС ліквідували загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними служби, попри складні умови фахівці хімічного захисту загерметизували пошкоджені ємності та місця витоку.

Фото/відео: Працівники ДСНС усувають витік хімічної речовини на Полтавщині (t.me/dsns_telegram)

Завдяки швидким діям рятувальників загрозу вдалося повністю ліквідувати, що дозволило безпечно продовжити роботи на об'єкті.

Нагадаємо, до витоків небезпечних речовин призводили й попередні російські удари.

Так, у червні під час обстрілу Сумщини під удар потрапив завод із виробництва біоетанолу - там пошкодили цистерни, сталася розгерметизація і розлив патоки.

Раніше в Миколаєві внаслідок падіння уламків дрона пошкодили резервуар з рослинною олією, частина якої потрапила в річку Південний Буг. Для ліквідації наслідків рятувальники встановлювали спеціальні бонові загородження.

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