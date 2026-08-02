На Полтавщині після обстрілу інфраструктури стався витік хімречовини

Нагадаємо, до витоків небезпечних речовин призводили й попередні російські удари.

Так, у червні під час обстрілу Сумщини під удар потрапив завод із виробництва біоетанолу - там пошкодили цистерни, сталася розгерметизація і розлив патоки.

Раніше в Миколаєві внаслідок падіння уламків дрона пошкодили резервуар з рослинною олією, частина якої потрапила в річку Південний Буг. Для ліквідації наслідків рятувальники встановлювали спеціальні бонові загородження.