Росіяни атакували завод з виробництва біоетанолу на Сумщині (фото)

У ніч на 4 червня через нічну атаку російськими дронами у Сумській області був пошкоджений завод із виробництва біоетанолу, стався розлив патоки. Попередньо, зафіксовано щонайменше 12 влучань безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської обласної військової адміністрації .

За попередніми даними, постраждалих немає.

Також зазнали руйнувань близько 10 приватних будинків. Наразі фахівці оцінюють екологічні наслідки інциденту. Точний масштаб пошкоджень уточнюється.

Основний удар припав на підприємство з виробництва біоетанолу в Лебединській громаді. Унаслідок обстрілу почалася пожежа, пошкоджено цистерни, сталася розгерметизація і розлив патоки.

Атака по Україні

Росія продовжує обстріли мирних міст України. У ніч на 4 червня Харків атакували "шахедами" та ракетами. Обстріли тривали протягом півтори години. Терористи били ракетами й безпілотними літальними апаратами (БпЛА) по житлових будинках, підприємства й не тільки.

Також вибухи пролунали і в Одесі.

До атак дронами окупанти вдаються щоночі. Наприклад, у ніч з 2 на 3 червня Україну атакували більше 110 безпілотників з п'яти напрямків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.