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Росіяни атакували завод з виробництва біоетанолу на Сумщині (фото)

Україна, Середа 04 червня 2025 09:00
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Росіяни атакували завод з виробництва біоетанолу на Сумщині (фото) Фото: наслідки атаки російських безпілотників в Сумській області (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 4 червня через нічну атаку російськими дронами у Сумській області був пошкоджений завод із виробництва біоетанолу, стався розлив патоки. Попередньо, зафіксовано щонайменше 12 влучань безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської обласної військової адміністрації.

Основний удар припав на підприємство з виробництва біоетанолу в Лебединській громаді. Унаслідок обстрілу почалася пожежа, пошкоджено цистерни, сталася розгерметизація і розлив патоки.

Також зазнали руйнувань близько 10 приватних будинків. Наразі фахівці оцінюють екологічні наслідки інциденту. Точний масштаб пошкоджень уточнюється.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Фото: наслідки атаки російських безпілотників по Сумській області (t.me/Sumy_news_ODA)

Атака по Україні

Росія продовжує обстріли мирних міст України. У ніч на 4 червня Харків атакували "шахедами" та ракетами. Обстріли тривали протягом півтори години. Терористи били ракетами й безпілотними літальними апаратами (БпЛА) по житлових будинках, підприємства й не тільки.

Також вибухи пролунали і в Одесі.

До атак дронами окупанти вдаються щоночі. Наприклад, у ніч з 2 на 3 червня Україну атакували більше 110 безпілотників з п'яти напрямків.

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