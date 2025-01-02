У Миколаєві через атаку РФ стався витік рослинної олії, вона потрапила у Південний Буг

У Миколаєві внаслідок падіння уламків дрона під час атаки росіян 28 грудня було пошкоджено резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства. Стався витік олії, вона потрапила у річку Південний Буг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Внаслідок падіння уламків БПЛА, в ніч на 28 грудня, було пошкоджено резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства та стався витік олії на прилеглу територію та потрапляння в річку Південний Буг", - повідомив Сєнкевич.

За його словами, з метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючи бонові загородження, які фахівці 10 взводу ДВГРЗ ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії.

Як зазначив мер, всі ці дні спеціалісти відкачують олію. Наразі відкачали вже 25 тонн. Роботи продовжуються.

Фахівці зазначають, що вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія органічного походження.

Оновлено 20:55

За словами мера, станом на вечір, 2 січня, вже відкачали 42 тонни олії. Також придбали тонну абсорбенту.

Після того, як максимально зберемо плями, будемо нейтралізувати абсорбентом. Завтра буде працювати бульдозер, аби збирати забруднений шар ґрунту", - додав він.

На відео показали, як саме відбувається відкачка олії.